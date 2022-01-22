Російська артистка, яка замінила Жураковську у «Лізі сміху», спантеличила українців

Відома російська актриса та телеведуча Тетяна Лазарєва стала тренером в «Лізі сміху» замість Олесі Жураковської. Публіка сприйняла це рішення неоднозначно, повідомляє stars.clutch.



Новина про те, що в українське телевізійне шоу запросили акторку шоубізнесу з країни-агресора, багато шанувальників програми вважають неправильним.

Дехто наголошує, що росіянка не зрозуміє всіх «фішок», бо є великий відсоток гумору, прописаного під менталітет українців.

Тим часом у своїх інтерв'ю Тетяна неодноразово називала «Лігу сміху» прикладом чудового гумористичного шоу, який з успіхом замінив колись популярний КВК.

У дев'ятому сезоні «Ліги», окрім Лазаревої, тренерські крісла займуть актор театру та кіно Станіслав Боклан, телеведуча Маша Єфросиніна, артист студії «Квартал-95» Олександр Пікалов, попвиконавець Володимир Дантес та комік Ігор Ласточкін.

Нагадаємо, Тетяна Лазарєва разом з молодшою донькою Антоніною живе в Іспанії. Вона є затятою опозиціонеркою й не підтримує політику Кремля щодо України. До того ж прізвище Лазарєвої внесено до «білого списку» іноземних діячів культури та мистецтв, які висловили підтримку нашій країні у зв'язку з російською агресією.

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