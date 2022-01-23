28.15 / 28.39 31.84 / 32.22
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Король епізоду: відомий радянський актор Расмі Джабраїлов помер на 90-му році життя

12:28 23 січня 2022
Расмі Джабраїлов

У Москві помер відомий актор театру та кіно, заслужений артист РРФСР Расмі Джабраїлов.

Артист пішов з життя 22 січня після тривалої хвороби. Йому було 89 років, повідомили в Московському академічному театрі імені Маяковського.

Колеги відгукуються про Джабраїлова як про «актора з оригінальною зовнішністю та могутнім темпераментом, що створив галерею яскравих образів, зворушливо ніжних, іноді огидно підлих, часто кумедно смішних».

Расмі Джабраїлов народився 8 грудня 1932 року у Дагестані. Закінчив акторський факультет, а потім і режисерський факультет ДІТІСу. Служив у кількох драмтеатрах по всій РФ.

З 1964 року — актор Театру на Таганці. У 2002 році перейшов у трупу Московського академічного театру імені Маяковського.

У кіно Джабраїлов дебютував у 1962 році, зігравши одну з головних ролей у картині «Одержимі». Через чотири роки зіграв Юртайкіна у фільмі Станіслава Говорухіна «Вертикаль». Він регулярно з'являвся на екрані, граючи переважно невеликі ролі.

Останню роль у кіно, циганського барона, Расмі Джабраїлов зіграв у серіалі «Петро Лещенко. Все що було…».

А всього у його фільмографії майже 80 фільмів та серіалів.

Нагадаємо, 22 січня не стало латвійського актора Арніса Ліцітіса. Артист останнім часом тяжко хворів, не виходив з дому, багато в чому йому допомагали друзі та близькі.

Фото Вікіпедія

327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріжки

«Ніжно й по-домашньому»: простий рецепт «напрочуд смачних» пиріжків на сковороді від Людмили Борщ

І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується в мікрохвильовій печі всього за три хвилини

І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується у мікрохвильовій печі всього за три хвилини

Пенсія в Україні

Вихід на пенсію у 2022 році: хто зможе розраховувати на виплати в 6442 грн щомісяця, а кому «світять» усі 90 тисяч

Расмі Джабраїлов

Король епізоду: відомий радянський актор Расмі Джабраїлов помер на 90-му році життя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.