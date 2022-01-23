Король епізоду: відомий радянський актор Расмі Джабраїлов помер на 90-му році життя

У Москві помер відомий актор театру та кіно, заслужений артист РРФСР Расмі Джабраїлов.

Артист пішов з життя 22 січня після тривалої хвороби. Йому було 89 років, повідомили в Московському академічному театрі імені Маяковського.

Колеги відгукуються про Джабраїлова як про «актора з оригінальною зовнішністю та могутнім темпераментом, що створив галерею яскравих образів, зворушливо ніжних, іноді огидно підлих, часто кумедно смішних».

Расмі Джабраїлов народився 8 грудня 1932 року у Дагестані. Закінчив акторський факультет, а потім і режисерський факультет ДІТІСу. Служив у кількох драмтеатрах по всій РФ.

З 1964 року — актор Театру на Таганці. У 2002 році перейшов у трупу Московського академічного театру імені Маяковського.

У кіно Джабраїлов дебютував у 1962 році, зігравши одну з головних ролей у картині «Одержимі». Через чотири роки зіграв Юртайкіна у фільмі Станіслава Говорухіна «Вертикаль». Він регулярно з'являвся на екрані, граючи переважно невеликі ролі.

Останню роль у кіно, циганського барона, Расмі Джабраїлов зіграв у серіалі «Петро Лещенко. Все що було…».



А всього у його фільмографії майже 80 фільмів та серіалів.

Нагадаємо, 22 січня не стало латвійського актора Арніса Ліцітіса. Артист останнім часом тяжко хворів, не виходив з дому, багато в чому йому допомагали друзі та близькі.

Фото Вікіпедія

327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter