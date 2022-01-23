«Звикаю до нового стану»: зірка радянського кіно розповіла, як відновлюється після інсульту

Актрису Олену Проклову, яка нещодавно перенесла інсульт, перевели у реабілітаційний центр, повідомляє «РИА Новости».

Стан артистки поки що тяжкий. Вона залишиться під наглядом лікарів на кілька тижнів.

За словами Проклової, їй необхідно робити «дуже багато фізичних вправ, щоб звикати до нового стану», тому вона намагається активно займатися.

Вдома на актрису чекає довгий відновлювальний період.

Нагадаємо, Прокловій стало погано одразу після Нового року під час гастролей у Санкт-Петербурзі. Актриса відіграла спектакль та в страшному стані повернулася до Москви. Там уже лягла до лікарні.

На зв'язку з нею постійно перебуває колишній чоловік Андрій Трішин, з яким вони після розлучення живуть у спільній оселі.



Коли Олена повернеться з лікарні додому, доглядатиме за нею продовжить Трішин. Раніше акторка збиралася вийти на сцену вже у березні. Але тепер, мабуть, її плани трохи змінилися.

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