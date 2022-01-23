Найлегше було зібрати стадіон: Вакарчук похвалився першими 100 тисячами передплатників в Instagram

Лідер рок-групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, чий перший концерт відбувся майже 30 років тому, повідомив про перші 100 тисяч передплатників у своєму акаунті в Instagram.

«Деякі люди легко збирають 100 тисяч передплатників в Instagram. Мені виявилося: легше зібрати 100 тис. глядачів на стадіоні, ніж 100 тис. передплатників в Instagram. Дякую кожному з вас — і на стадіонах, і в мережах», — написав музикант під своїм фото на тлі мозаїки з Фредді Мерк'юрі.

Вірні фанати артиста пишуть, що головне не кількість, а якість. І якби Святослав раніше завів акаунт, то мав би вже мільйони передплатників. Багато хто дякує Вакарчуку за творчість та просить не йти більше у політику, а займатися тим, що в нього чудово виходить — дарувати людям свою музику.

Як стало відомо, нещодавно Вакарчук літав на відпочинок. Він розмістив мальовничі знімки на тлі пальм та океану, але не розсекретив країну.

«Між відпусткою та роботою жодної різниці», — повідомив музикант.

Фанати артиста припустили, що це могли бути Сейшели, Португалія чи Кесарія в Ізраїлі.

Нагадаємо, Різдво Вакарчук святкував з мамою та рідним братом у Львові. На свята він колядував з вертепом у центрі міста.

Фото Instagram/sviatoslav.vakarchuk

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