Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її визначила дочка

83-річна російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина знову опинилася у центрі скандалу, коли її старша дочка Ольга відправила матір для оздоровлення до елітного підмосковного пансіонату «Ідилія». Як стало відомо, колишній чоловік актриси Барі Алібасов та його син мали намір мало не визволяти її звідти силою, повідомляє СтарХіт .

В результаті, як заявила адвокат Шукшиних Юлія Вербицька-Лінник, актриса була змушена поспіхом залишити місце свого оздоровлення.

«Закінчила всі свої процедури, повертається сьогодні до себе на вулицю Бочкова, щоб уникнути подальших інсинуацій, завдяки яким її виставляють у такому не завжди привабливому світлі» , — заявила юрист.

Своє рішення відправити матір до пансіонату, який по суті є будинком для людей похилого віку (в ньому доживав останні роки Леонід Куравльов), доньки пояснили віковими захворюваннями актриси.

«Лікуватися амбулаторно їй уже складно, це пов'язано з низкою проблем. У жовтні мама проходила планове лікування у шпиталі Вишневського, але лікарня є лікарня, а в пансіонаті для людей похилого віку більш домашня обстановка і програма реабілітації більше для відпочинку, а не для лікування», — заявила журналістам Ольга.

За її словами, сама вона доглядати маму не може, але причини вказати відмовилася.

Нагадаємо, раніше саму Ольгу звинуватили у крадіжці у матері великої суми грошей та каблучки з діамантом.

Фото kino-teatr.ru

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