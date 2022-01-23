28.15 / 28.39 31.84 / 32.22
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Так тоскно»: Юлія Саніна поскаржилася на «кривий» початок року

19:38 23 січня 2022
Сім&#39;я Юлії Саніної

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка зовсім недавно записала вибуховий кліп, поскаржилася на невдалий початок 2021 року.

Відповідно до посту в Instagram, їй «тоскно», адже вона і чоловік перехворіли, і чоловік, а зараз із температурою зліг син, тож подорож, запланована на лютий, опинилася під загрозою зриву.

«Початок року — просто жерсть. Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, опинилася ід питанням наша лютнева подорож… Сьогоднішня новина, що половина Даниного класу злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину. Бачила у сторіс у колег, що у багатьох якось криво рік почався», — зізналася співачка, попросивши поради, чи варто підстригти чубчик, щоб так «відрізати» невдачі.

У коментарях колеги справді підтвердили — у них історії з початком року схожі. Про це написали, зокрема, Джамала та телеведуча Валентина Хамайко (вона теж хворіє).

Нагадаємо, на початку року вдруге заразився і мер Києва Віталій Кличко, проте він зумів впоратися з «Омікроном» швидко та розповів про свій досвід.

Фото instagram.com/the_hardkiss/

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріжки

«Ніжно й по-домашньому»: простий рецепт «напрочуд смачних» пиріжків на сковороді від Людмили Борщ

Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її відправила дочка

І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується в мікрохвильовій печі всього за три хвилини

І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується у мікрохвильовій печі всього за три хвилини

Трінчер

Трохи переплатила: Анна Трінчер зізналася, скільки їй коштували груди третього розміру

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.