«Так тоскно»: Юлія Саніна поскаржилася на «кривий» початок року

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка зовсім недавно записала вибуховий кліп, поскаржилася на невдалий початок 2021 року.

Відповідно до посту в Instagram, їй «тоскно», адже вона і чоловік перехворіли, і чоловік, а зараз із температурою зліг син, тож подорож, запланована на лютий, опинилася під загрозою зриву.

«Початок року — просто жерсть. Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, опинилася ід питанням наша лютнева подорож… Сьогоднішня новина, що половина Даниного класу злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину. Бачила у сторіс у колег, що у багатьох якось криво рік почався», — зізналася співачка, попросивши поради, чи варто підстригти чубчик, щоб так «відрізати» невдачі.

У коментарях колеги справді підтвердили — у них історії з початком року схожі. Про це написали, зокрема, Джамала та телеведуча Валентина Хамайко (вона теж хворіє).

Нагадаємо, на початку року вдруге заразився і мер Києва Віталій Кличко, проте він зумів впоратися з «Омікроном» швидко та розповів про свій досвід.

Фото instagram.com/the_hardkiss/

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