«Ревнував, міг раптово приїхати додому»: хатня робітниця Градського розповіла правду про відносини в його сім'ї

Хатня робітниця померлого від ішемічного інсульту музиканта Олександра Градського Олена прокоментувала чутки про проблеми музиканта в його останній сім'ї — з Мариною Коташенко, яка подарувала співаку двох синів.

За її словами, в ефірі програми «Зірки зійшлися» на НТВ, Градський дуже любив свою дружину, хоча й часто «перевіряв», чим вона займається, навіть міг нагрянути додому раптово.

З дітьми від попередніх шлюбів — Данилом та Марією — нова сім'я підтримувала теплі та добрі стосунки, і музикант намагався нікого не обділяти.

«Всі жили дружно. Знаючи його характер, можу сказати: він хотів би, щоб світ був і після того, як його не стане. Він би нікого не обділив. Даня і Маша приїжджали до тата. За Олександра Борисовича все було добре, сварок і склок не було, на святах збиралися всі разом», — пояснила в ефірі жінка, яка працювала у Градського майже 15 років.

Втім, вона визнала, що старші спадкоємці все ж таки відчували деяку обділеність, оскільки вся увага батька була прикута до молодої дружини та маленьких дітей.

«Ревнощі у Дані були. Вони з Мариною майже одного віку, ну кому це сподобається? , — сказала вона.

Нагадаємо, на початку 2022 року Коташенко стала жертвою пограбування — невідомі змусили віддати їм 100 мільйонів рублів. Проте старші діти співака не повірили вдові та вважають — гроші жінка сховала від них.

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