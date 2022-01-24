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Вночі на МРТ: стало відомо про погіршення здоров'я Лери Кудрявцевої

11:00 24 січня 2022
Лера Кудрявцева

Телеведуча Лера Курдявцева, яка навесні минулого року потрапила до лікарні прямо зі знімального майданчика, знову була змушена екстрено звернутися до медиків.

У сторіз в Instagram вона виклала відео з коментарем: «Вночі на МРТ». Телеведуча стоїть у ліфті та показує позначки на підлозі у лікувальному закладі, які допомагають відвідувачам тримати безпечну дистанцію. Про те, що спричинило звернення до лікарні, Кудрявцева не повідомила.

Як пише «ЕГ», поки що нічого у соцмережах не пише й молодий чоловік Лери. Можливо, Ігор Макаров залишився з їхньою донькою.

Останні два роки Кудрявцева постійно опинялася у центрі уваги через проблеми зі здоров'ям. Так, на початку 2021 року ведуча «Секрету на мільйон» заразилася коронавірусом. Вона довго лікувалась і не виходила у ефір. Вже пізніше вона розповіла, що ковід спричинив проблеми. Так, у телеведучої «накрилася» нервова система, виникли проблеми із пам'яттю.

Після весняної екстреної госпіталізації телеведуча розповіла, що причиною її поганого самопочуття стала «фізика»: «Попередньо потрібно більше відпочивати, оскільки „фізика“ дає збій… Накопичена втома».

Фото зі сторінки Лери Кудрявцевої у соціальних мережах

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