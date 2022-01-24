Олег Винник та Настя Каменських названі головними секс-символами країни

Популярні артисти Олег Винник та Настя Каменських, яка відпочила з Потапом у Мексиці, названі головними секс-символами країни. Такий рейтинг склала соціологічна компанія Gradus.

За результатами опитування інтернет-користувачів на першому місці опинилася красуня Настя Каменських. 28,8% респондентів віддали перевагу яскравій брюнетці.

На другому місці опинилася королева ночі Оля Полякова.

Тіну Кароль респонденті поставили на третє місце.

Лідером серед чоловіків став найпопулярніший співак — 48-річний Олег Винник. На друге місце респонденти поставили хореографа Влада Яму.

На третє місце поставили грузинського бізнесмена, учасника українських шоу «Холостяк» та «Танці із зірками» Іраклі Макацарія.

Під час відпочинку у Мексиці Настя Каменських тішила шанувальників гарячими фото в купальнику.

Олег Винник на час новорічних свят узяв паузу та також вирушив на відпочинок. Артист не афішує, де і з ким проводить відпустку.

Фото Інстаграм Насті Каменських, Олега Винника, Олі Полякової, Тіни Кароль, Влада Ями, Іраклі Макацарія

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter