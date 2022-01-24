Перевтілена Ксенія Мішина заговорила про любов до себе

Акторка Ксенія Мішина, яка назвала справжню причину розлучення з Олександром Еллертом, здивувала новим яскравим іміджем і заговорила про любов до себе.

«Здорова любов до себе завжди виправдана. Людина в такій позиції бере лише те, що їй справді потрібне. Він не латає дірки душі за рахунок почуттів інших. Він просто дбайливо, уважно й усвідомлено ставиться до себе та всесвіту. По-справжньому любити мене й довіряти, не важливо собі або іншому або творцю. Любити себе — довіряти своїм потребам. Така людина, вибираючи себе — множить це кохання і довіру, її стає більше, люди починають до неї тягнутися», — вважає Мішина.

Ксенія вважає, що той, хто полюбив себе, зможе щиро покохати й іншого.

«Чим більше і дбайливіше людина любить себе, чим більше стає кохання в його серці, тим менше у нього шансів на егоїзм», — пише Мішина.

Раніше учасниця першого сезону «Холостячки» Ксенія Мішина розповіла, що стосунки з Еллертом були надто емоційними, стресовими.

А колегу актриси Злату Огнєвіч переслідує нав'язливий шанувальник, чоловік погрожує співачці вбивством.

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