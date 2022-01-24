Віра Брежнєва показала інтимний момент у стосунках із Костянтином Меладзе

Співачка Віра Брежнєва, яка вичитала нещодавно Максима Галкіна за «дворові манери», часто спілкується з фолловерами в Instagram.

Деякі з них просять співачку поділитися рідкісними фото та відео, які ніколи раніше не публікувалися. Брежнєва періодично показує файли зі свого архіву, пояснюючи, що вони були зроблені в різні часи, з різних приводів, і у різних країнах.

На одному з таких знімків Віра показала інтимний момент у стосунках із Костянтином Меладзе. Віра Брежнєва витягла свої ніжки так, що вперлася чоловіку прямо між ніг. А той ніжно обхопив рукою її ступні. Знімок датовано травнем 2021 року.

Іншим разом вона показала уривок виступу на концерті, на якому, на думку деяких фоловерів, явно видно, що вона співає під фонограму, а спроби «потрапити у ноти» викликають лише жаль.

Втім, співачці видніше, які матеріали зберігати у своєму архіві.

Раніше 17-річна Лія Меладзе, дочка продюсера Костянтина Меладзе, розповідала, що з батьком вони бачаться не дуже часто, іноді зустрічаються у вихідні, проте постійно спілкуються по телефону та переписуються у соцмережах. А ось із Вірою Брежнєвою у Лії контакту немає, хоча вони й не сварилися.

Фото зі сторінки Віри Брежнєвої у соціальних мережах

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