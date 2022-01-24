«Люпен», «Бріджертони» та ще три захоплюючі серіали: що подивитись увечері

Незважаючи на те, що робочий тиждень тільки почався, це зовсім не привід відмовити собі в приємному задоволенні посидіти ввечері з філіжанкою перед телеекраном. Тим більше, що погоду нам цього тижня синоптики обіцяють досить неприємну погоду. То чому б не присвятити свої довгі січневі вечори перегляду захоплюючого серіалу?

Щоб вам було легко вибрати, представляємо Топ-5 серіалів від Netflix

Бріджертони

Рік: 2020

Жанр: історична драма

Драматичне переплетення доль, дотепні діалоги, палацові інтриги та скандали у вищому суспільстві — все це зібрано в одному із найкращих романтичних серіалів «Бріджертони». Це трохи нагадує серіал «Пліткарка», але лише у палацовому інтер'єрі, де герої носять вишукані бальні сукні XIX століття, а події розвиваються з церемоніями, властивими Франції часів Людовіка XIV.

У центрі сюжету — сім'я Бріджертон, що складається з леді Вайолет, вдови сера Едмунда, і восьми дітей — чотирьох синів і чотирьох дочок, яка ось-ось може стати жертвою дотепного пера якоїсь таємничої леді Вістлдаун — автора скандальних листівок з плітками, поширюючись.

Люпен

Рік: 2021

Жанр: кримінальна драма

Кримінальний французький серіал, який використовує персонаж благородного розбійника Арсена Люпена як джерело натхнення. Головний герой —

Ассан Діоп — сина сенегальського іммігранта. Його батька помилково посадили до в'язниці за крадіжку, яку він скоїв за наказом свого впливового роботодавця.

Судове непорозуміння закінчилося трагічно — батько Ассана наклав на себе руки. Через десять років син вирішує помститися сім'ї кривдника батька. І зробити він це вирішив за допомогою прийомів джентльмена-злодія Арсена Люпена.

Гарний лікар

Роки: 2017−2021

Жанр: драма

Головний герой серіалу — молодий і талановитий хірург Шон Мерфі, який страждає на аутизм і синдром саванта. Він переїжджає з невеликого селища, де провів нещасливе дитинство, в Сан-Хосе, де отримує роботу в хірургічному відділенні престижної лікарні Сан-Бонавентура.

Самотній у світі і нездатний на належному рівні комунікувати з оточуючими, він водночас має феноменальну пам'ять і нестандартне мислення. На думку свого покровителя, ці його якості поморгуть урятувати десятки людських життів. Але тільки ось, чи вдасться йому переконати у цьому своїх супротивників?

Статеве виховання

Роки: 2019−2021

Жанр: комедія

Ось уже третій сезон головний герой — сором'язливий підліток-невинник на ім'я Отіс — намагається допомогти своїм ровесникам розібратися у питаннях кохання, сексу та статевого виховання. Чому він? Та тому, що він живе з екстравагантною та досить просунутою мамою-сексопатологом.

Почавши з допомоги у делікатному сексуальному питанні одному зі своїх друзів, Отісу та його подруга Мейв розуміють, що їхні ровесники гостро потребують інформації про сферу сексуального виховання. Вони відкривають у своїй школі підпільну секс-клініку та консультують однокласників з питань їхніх підліткових стосунків та сексуальних проблем.

Емілі у Парижі

Роки: 2020

Жанр: романтична комедія

Цей серіал можна було б назвати рімейком легендарного «Секс у великому місті», якби не одне «але» — головна героїня тут одна. І належить вона до зовсім іншого покоління — міленіалів. Емілі розмовляє, діє та одягається, як Керрі Бредшоу. І це цілком зрозуміло, адже її героїню створив той, хто створив чотирьох персонажів культового серіалу 90-х: Даррен Стар. Але вона набагато прагматичніша за свій прототип.

Емілі — менеджер з маркетингу, яка по роботі переїжджає з Чикаго до Парижа, міста своєї мрії. На жаль, її новий бос Сільві та парижани-колеги зустріли американку недоброзичливо. Але, незважаючи на всі перепони, героїня намагається довести, що вона є висококласним фахівцем, здатним підняти кампанії в соціальних мережах на новий рівень.

Нагадаємо, що ще не пізно створити собі затишний післясвятковий настрій і ще раз переглянути сім найкращих різдвяних фільмів.

Кадри з фильму «Бріджертони"\Netflix

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter