28.35 / 28.65 31.98 / 32.40
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Нікому не побажаю опинитися в такій ситуації»: переможниця «Холостяка» потрапила у ДТП

22:39 24 січня 2022
«Нікому не побажаю опинитися в такій ситуації»: переможниця «Холостяка» потрапила у ДТП

Даша Ульянова, яка перемогла у 10-му сезоні «Холостяка», потрапила в аварію. ДТП сталося пізно ввечері у п'ятницю, 21 січня, повідомила блогер у stories Instagram .

За її словами, авто злетіло в кювет, а сама Ульянова розбила носа.

«Я вперше в житті потрапила в серйозну ДТП. Я дуже стресонула, дуже злякалася. Коли ми мчали у кювет, у мене просто все життя перед очима пролетіло», — заявила гімнастка.

Вона пояснила, що розповіла про аварію не для того, щоб її жаліли, а щоб нагадати фоловерам — варто бути уважнішими за кермом.

Нагадаємо, у грудні і сам «Холостяк-10» Макс Михайлюк потрапив у ДТП у центрі Києва. Він збив пішохода, що перебігав дорогу в недозволеному місці.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

пенсії

Виплату пенсії можуть скасувати: у ПФУ назвали можливі причини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.