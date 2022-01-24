«Нікому не побажаю опинитися в такій ситуації»: переможниця «Холостяка» потрапила у ДТП

Даша Ульянова, яка перемогла у 10-му сезоні «Холостяка», потрапила в аварію. ДТП сталося пізно ввечері у п'ятницю, 21 січня, повідомила блогер у stories Instagram .

За її словами, авто злетіло в кювет, а сама Ульянова розбила носа.

«Я вперше в житті потрапила в серйозну ДТП. Я дуже стресонула, дуже злякалася. Коли ми мчали у кювет, у мене просто все життя перед очима пролетіло», — заявила гімнастка.

Вона пояснила, що розповіла про аварію не для того, щоб її жаліли, а щоб нагадати фоловерам — варто бути уважнішими за кермом.

Нагадаємо, у грудні і сам «Холостяк-10» Макс Михайлюк потрапив у ДТП у центрі Києва. Він збив пішохода, що перебігав дорогу в недозволеному місці.

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