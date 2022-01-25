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Несподівана заміна у фіналі нацвідбору «Євробачення»: LAUD дискваліфіковано

8:48 25 січня 2022
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Український виконавець LAUD (Владислав Каращук) втратив шанс прорватися на «Євробачення». Порушення правил конкурсу співаком виявили організатори національного відбору. Вже після того, як було обрано вісім претендентів на конкурс від України, з'ясувалося, що представлена LAUD пісня Head Under Water — не нова, а тому в конкурсі брати участь не може. Організатори вирішили замінити не лише пісню, а й співака.

Учасник від України на Євробачення остаточно визначиться 12 лютого. LAUD виключений з числа претендентів. Замість нього у національному відборі братиме участь Barleben із піснею «Hear My Words». Крім того, представляти Україну на конкурсі претендують:

  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Cloudless — All be alright
  • Kalush Orchestra — Стефанія
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя Любов
  • Roxolana — GIRLZZZZ
  • Wellboy — Nozzy Bossy.

Український оргкомітет «Євробачення» пояснив, що пісня від LAUD не підійшла, оскільки була оприлюднена у 2018 році. Автор композиції Деніель Ботінг публікував відео на персональному YouTube-каналі.

LAUD вважає, що від конкурсу було усунуто несправедливо, оскільки та «Head Under Water», що потрапила на YouTube-платформу, не була офіційним релізом, а скоріше домашнім відео. «Ми спробували в експериментальному режимі записати пісню разом із автором. Архівні кадри із цього запису можна бачити на відео. Ми зрозуміли, що Head Under Water — потенційний хіт, тоді ж було вирішено відкласти реліз і включити композицію в мій сольний альбом. З 2018 року пісня зазнала значної переробки, у неї з'явилася нова форма, аранжування. Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року», — пояснює співак.

Нагадаємо, за історію участі українських виконавців у «Євробаченні» вже були випадки, коли співакам доводилося терміново змінювати пісню, оскільки в обраній композиції було виявлене порушення правил конкурсу.

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