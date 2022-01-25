З велосипедом, у босоніжках на шпильках та з голим животом: Дженніфер Лопес поділилася ефектними фото

52-річна американська актриса та співачка пуерто-риканського походження Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала відео свого тренування, поділилася в Instagram новими фото. Фотосесію було зроблено для реклами американського дому моди Coach, обличчям якого є Джей Ло. Coach спеціалізується на сумках та інших шкіряних виробах, а також виготовляє готовий одяг. Цього разу Лопес знялася в одязі та з сумками цього бренду. На обох фотографіях вона позує з велосипедами та у спортивних костюмах з укороченими топами, що оголюють живіт. На одному з фото вона стоїть у босоніжках на шпильках, на іншому — у кросівках, які більше пасують до її іміджу.

«Ви ідеальні!», «Королева», «Не старієте. Час для вас тече назад», «Вік — це цифри», — писали у коментарях шанувальники зірки.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес роздяглася та порадилася з фанатами щодо свого гардеробу.

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