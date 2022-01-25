Анатолій Анатоліч із сім'єю застряг у Майамі

Телеведучий Анатолій Анатоліч, у якого в США вкрали самокат, із родиною застряг у Майамі. Після незабутнього відпочинку в Америці та круїзу на розкішному лайнері разом із двома доньками та шестимісячним сином ведучий «Ранку з Україною» не зміг вилетіти в Україну. Анатоліч мав летіти через Стамбул, але рейс скасували, потім — і другий через сильні снігопади в Туреччині. Щонайменше на 48 годин потрібно було залишатися в Америці.

Пізніше Анатолій повідомив, що йому вдалося вирішити форсмажорну ситуацію та вилетіти додому через Європу.

«В Україні ескалація, морози та, взагалі, погані настрої. Я завжди повертаюся додому. Інших варіантів навіть не розглядаю. Все буде добре!», — каже ведучий каналу «Україна».

Також Анатолич обіцяв докладно розповісти про особливості відпочинку із трьома дітьми.

Нагадаємо, після січневих канікул зірки шоу-бізнесу поступово повертаються до роботи. Злата Огнєвіч, набравшись сили в Африці, розпочала нові проекти.

Надя Дорофєєва та Дантес провели канікули у Мексиці. А актор Дмитро Ступка з дружиною та маленькою донькою на якийсь час перебралися до США.

Фото instagram.com/anatoliyanatolich

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