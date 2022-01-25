«Тату, заплющ очі»: шестирічна дочка Двейна Джонсона прикрасила обличчя батька арахісовим маслом (відео)

Найбільш високооплачуваний у світі актор, колишній реслер і зірка фільмів «Форсаж», «Джуманджі: Новий рівень», «Круїз по джунглях» Двейн Джонсон часто публікує відео та фото зі своїми маленькими доньками. Так, нещодавно він показав, як робить манікюр одній з дівчаток.

Цього разу 49-річний Двейн на прізвисько Скала поділився в Instagram, де має 293 мільйони підписників, кумедним відеороликом, у якому він грає зі своєю шестирічною донькою Джасмін у її, як висловився актор, улюблену гру «Тато, заплющ очі».

Джонсон сидить із заплющеними очима — у той час, як Джасмін стоїть перед ним, тримаючи в руках шматок фольги, в центрі якого розмазано арахісове масло. «Я тобі довіряю, Джаззі», — каже актор перш ніж донька притискає фольгу до його обличчя та починає сміятися.

«Боже мій», — говорить Джонсон, знімаючи фольгу з обличчя, суцільно покритого арахісовим маслом.

«Ви могли б подумати, що після всього цього часу я засвоїв урок, граючи в улюблену гру мого маленького торнадо «Тато, заплющ очі»… Який я дурень… «, — написав Джонсон у підписі до посту. І додав, що коли доньки підростуть і почнуть доросле життя, їм найменше хотітиметься вимазати татові обличчя арахісовим маслом. «Так що, поки вони все ще люблять тусуватися з татком — несіть арахісове масло!», — написав він.

У Двейна та його дружини Лорен Хашіан крім Джасмін є ще трирічна донька Тіана. Він також має 20-річну доньку Симон від першого шлюбу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Двейн Джонсон був приголомшений, побачивши фото свого двійника-поліціянта, яке поширилося в мережі.

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