28.50 / 28.86 32.12 / 32.63
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Зі сльозами на очах»: племінниця Софії Ротару попрощалася зі сценою

14:02 25 січня 2022
Sonya Kay

Племінниця Софії Ротару співачка Sonya Kay, яка раніше розповіла про затяжну депресію, здивувала несподіваною заявою. Артистка вирішила попрощатися з кар'єрою. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

«У мене важлива новина. Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що зі своєю командою зробили величезний внесок в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде у тренді і може звучати стильно та сучасно. Я прощаюся з вами з сумом у серці та зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як у мене була мрія стати співачкою, ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде», — написала Sonya Kay.

Що стало причиною такого рішення, співачка пояснювати не стала. Як і те, чим планує займатися надалі.

Раніше Sonya Kay вже брала творчу паузу, вона не могла виходити на сцену після смерті батька. На той час її підтримала сім'я та чоловік — український хокеїст Олег Петров.

Фото https://www.instagram.com/sonyakayofficial

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її відправила дочка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.