«Зі сльозами на очах»: племінниця Софії Ротару попрощалася зі сценою

Племінниця Софії Ротару співачка Sonya Kay, яка раніше розповіла про затяжну депресію, здивувала несподіваною заявою. Артистка вирішила попрощатися з кар'єрою. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

«У мене важлива новина. Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що зі своєю командою зробили величезний внесок в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде у тренді і може звучати стильно та сучасно. Я прощаюся з вами з сумом у серці та зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як у мене була мрія стати співачкою, ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде», — написала Sonya Kay.

Що стало причиною такого рішення, співачка пояснювати не стала. Як і те, чим планує займатися надалі.

Раніше Sonya Kay вже брала творчу паузу, вона не могла виходити на сцену після смерті батька. На той час її підтримала сім'я та чоловік — український хокеїст Олег Петров.

Фото https://www.instagram.com/sonyakayofficial

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter