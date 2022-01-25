«Жінки так бояться самотності, що готові терпіти»: «холостячка» Мішина різко відповіла хейтерам

Колишня «холостячка» Ксенія Мішина, якій не вдалося зійтися характерами зі своїм обранцем Олександром Еллертом, упевнена, що в її житті все одно рано чи пізно з'явиться хтось, з ким не доведеться йти на болючі компроміси, «прогинатися». Саме такі стосунки екс-холостячка вважає нормальними. В Instagram Ксенія спровокувала дискусію про те, чому навіть думки про здорові стосунки у багатьох викликають хвилю хейту.

«У нас жінки так бояться бути самі, що готові терпіти. Терпіти неповажне ставлення, фінансову залежність, відсутність емоційної близькості та поваги з боку партнера. Такі не тільки терплять, а й упевнені, що мають бути хорошими, поступливими, зручними. Такі жінки не можуть мати своєї думки та бажати, бо «перехочеш», «меркантильна», «мужик у спідниці», — пояснює Мішина.

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За словами Мішиної, деяких просто переконали, що «хороша жінка — це та, у якої обов'язково є мужик, будь-який. А як вона при цьому почувається, не важливо. Страх залишитись однійнастільки паралізує, що там просто відключається все, у тому числі критичне мислення».

«І, звичайно, ті, хто вирішують жити інакше, стають просто червоною ганчіркою. Люди не виносять того, що нагадує їм про їхні проблеми. Виходить, якщо вас „бомбить“ від мене, вам треба щось поміняти у своєму житті», — порадила Мішина хейтерам.

Нагадаємо, раніше Мішина розповіла, що її стосунки з Олександром Еллертом не склалися через різницю характерів, ревнощі та постійні емоційні «гойдалки».

Фото misha.k.ua/instagram

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