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Шоу-бізнес

Потап присвятив Києву атмосферний кліп

14:37 25 січня 2022
Потап

Продюсер та шоумен Потап, який відпочив з коханою Настею Каменських у Мексиці, випустив новий кліп «Київ». У цьому відео він представив авторську екскурсію містом.

Зимова атмосфера столиці так надихнула Потапа, що він вирішив поділитися з усіма, хто любить Київ, і показати його види з висоти пташиного польоту. У відео з'являються унікальні кадри: куполи Михайлівського собору, меч Батьківщини-Матері, хрест Володимира, зняті з дрону.

«Це місто для кожного своє, і у кожного є про нього історія. Мій „Київ“ — денний та вечірній, літній та, як у цьому відео, чудовий зимовий, ностальгійний спогад із дитинства та замальовка сучасного мегаполісу. Де б я не знаходився, завжди з гордістю говорю, що я родом із Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості. Присвячую цю оду зимовому Києву всім, хто любить це місто», — прокоментував нову роботу Потап.

Раніше легендарний рок-гурт Muse випустив кліп «Won't Stand Down», знятий у Києві.

А співачка ALYOSHA зняла чоловіка Тараса Тополю в чуттєвому кліпі.

Фото instagram.com/realpotap

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