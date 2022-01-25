«Фігура-бомба»: Вікторія з «НеАнгелів» захопила шанувальників фото у бікіні

Після скандалу з розрізанням торта з зображенням колеги з «НеАнгелів» інтерес до співачки Вікторії Сміюхи значно зріс, і тепер шанувальники стежать за кожним її кроком.

Співачка намагається підігрівати інтерес до своєї персони жаркими кадрами в Instagram, які нікого не залишають байдужими.

Кілька годин тому Вікторія розмістила нові фотографії з Мальдів, де знаходиться на відпочинку, позуючи на пляжі на білому пісочку, на тлі блакитних хвиль, тропічних квітів або басейну.

При цьому співачка приміряла кілька яскравих та модних бікіні, які залишають мало простору для уяви та дозволяють помилуватися її точеними формами. А спокусливі пози, які приймала дівчина, додали кадрам ще більше вогню.

Також Віка розповіла, що любить відпустку не лише за можливість відпочити, а й за «здатність побачити рішення, які приходять лише в режимі зупинки».

«Я переконалася, що наші нові часи диктують нові способи пошуку та фільтрації того, що відбувається. Тільки так можна змінити життя на краще! У процесі польоту ти змушений стежити за тим, що відбувається, робити масу дій одночасно, щоб летіти. Інша річ: зупинитися! Заправитися! І ще раз подивитися на маршрут. Аж раптом захочеться його покращити або змінити», — пише артистка.

Шанувальники натхненно підтримали співачку. Вони у захваті від її краси, точеної фігури та позитиву, який випромінює Вікторія.



Нагадаємо, нещодавно Вікторія Сміюха розповіла про насильство з боку Слави Камінської, коли вони виступали разом у гурті «НеАнгели».

Фото в Instagram/vikanablack

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