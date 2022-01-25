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Шоу-бізнес

Зганьбив честь і гідність: на Гаріка Харламова подали до суду та вимагають виплатити мільйон

18:10 25 січня 2022
Харламов

Російському актору та телеведучому Гаріку Харламову доведеться захищатися у суді.

Москвичка Ганна Полякова подала проти нього до Міщанського суду столиці позов про захист честі та гідності, пише «МК».

Дівчина висунула претензії до шоумена, телеканалу ТНТ та компанії Comedy Club Production за те, що в одній з програм без її згоди було використано її фотографію.

Вона хоче отримати мільйон карбованців за моральну шкоду. А також вимагає, щоб було видалено публікацію у соцмережах з її зображенням про цю програму. Крім того, Полякова хоче почути публічні вибачення як від Гаріка Харламова, так і від телеканалу.

Нагадаємо, нещодавно Гарік Харламов скаржився, що захворів й потрапив до лікарні під крапельницю.

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