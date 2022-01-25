Стоїть на цвяхах і має приголомшливу розтяжку: іменинниця Тіна Кароль здивувала своїми здібностями

Сьогодні, 25 січня, свій день народження святкує поп-діва з напрочуд сильним і мелодійним голосом — Тіна Кароль. І Хоча їй виповнюється 37 років, судячи з її відео та фото у Instagramm, співачка у чудовій формі.

На своєму прикладі Тіна Кароль показала, що талановита людина — талановита у всьому. Крім потужного вокалу артистка має низку інших, унікальних здібностей. Редакція сайту ТСН.ua вирішила показати чим ще може здивувати зірка.

Стоїть на цвяхах

Нещодавно зірка українського шоу-бізнесу шокувала шанувальників коротким відео, в якому вона вчиться стояти на цвяхах. За словами Тіни, це її трансформація у спорті. Виконавниця звернулася до цього методу лише недавно, і тепер жодень день не обходиться без цього незвичного ритуалу.

«Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і про те, наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює її такою, неймовірно хворобливою. Я поки що тільки-но починаю», — поділилася Кароль.

Має приголомшливу розтяжку

Дивує фанів знаменитість своєю розтяжкою. Кароль іноді показує відео, де показує неймовірну гнучкість тіла.

Танцює на стільцях

Розтяжка Тіни дозволяє їй шокувати неймовірними трюками під час своїх концертів — затамувавши подих глядачі спостерігають за її фірмовими карколомними позами на стільцях протягом виступу.

Опанувала ролики

Тіна настільки віддана своїй справі, що заради ефектних шоу готова освоїти будь-який вид спорту. Наприклад, для зйомок свого кліпу «Красиво» зірка швидко навчилася кататися на роликах.

Також Тіна може стрибати на скакалці майже годину — щоб без втоми та задишки співати наживо кілька концертів на день. А нещодавно безстрашна виконавиця влаштувала пікантний фотосет із живим пітоном на голому тілі.

Віддані фанати артистки залишають захоплені коментарі на її сторінках у TikTok та Instargamm, висловлюючи захоплення її чудовою спортивною формою, сміливістю та витонченістю.

Нагадаємо, що сьогодні свій день народження також відзначає президент Володимир Зеленський, відомий своїми різнобічними музичними здібностями, а всі Тетяни святкують День Ангела .

Фото із соціальних мереж Тіни Кароль

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter