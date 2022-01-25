Некрасиво труси одягла: «Настасью Потапівну» розкритикували за «танці» під пісню партизанів «Белла чао»

Визнана одним з головних секс-символів України співачка Настя Каменських, схоже, отримала це «почесне» звання також за звичку з'являтися на фото та відео у напівоголеному вигляді.



Співачка часто публікує у мережі гарячі знімки. Не став винятком й останній пост Насті в Instagram.

У ньому вона показала «танець» з хитромудрих рухів під композицію, яка колись була символом антифашистських протестів в Італії «Белла чао».

Втім, шанувальники роздратувалися на Настю не за композицію, а знову за зовнішній вигляд.

«Некрасиво труси одягла», «Вона в одязі буває?», «Потрібно худнути, це не купальник … це показ жіночих геніталій і грудей», — пишуть недоброзичливі хейтери.

Є, звичайно, і захоплені коментарі, в яких пишуть про красу Каменських, її апетитну фігурку.

«Белла чао» (італ. Bella ciao — Прощавай, красуня) — народна італійська пісня, що стала одним з гімнів італійських партизанів під час Другої світової війни.

Вперше масова аудиторія познайомилася з «Белла чао» на 1-му Міжнародному фестивалі молоді та студентів, що відбувся у Празі у 1947 році. Пізніше пісня була перекладена іншими мовами, і її можна було почути також на всіх наступних фестивалях молоді.

У СРСР «Белла чао» привіз з Італії Муслім Магомаєв. Він виконував пісню у двох варіантах — італійському та російському.

Що ж до Насті Каменських, то нещодавно вона показала у мережі фотографію у вечірній сукні яскраво-червоного кольору. Вбрання дозволило співачці показати у всій красі свою струнку фігуру.



Фото Instagram/kamenskux

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