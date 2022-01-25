Точно вагітна: у Кудрявцевої, яка рвонула до лікаря, помітили кругленький животик

Популярна телеведуча Лера Кудрявцева, можливо, незабаром знову стане матір'ю. Шанувальники зірки впевнені, що зовсім скоро вона повідомить, що чекає на третю дитину, пише «ЕГ».

Днями ведуча програми «Секрет на мільйон» вкотре похвалилася перед передплатниками. На Лері був пишний чорний сарафан та біла блуза з бантом.

Шанувальники відразу ж звернули увагу не тільки на вбрання Лери, а й на животик, що округлився.

Кудрявцева жодної уваги не звернула на чутки та не прокоментувала їх. Частина фанатів вважає, що у 50 років Кудрявцева навряд чи зважилася б самостійно виношувати та народжувати дитину, а животик напевно з'явився у неї після новорічних свят.

Лера Кудрявцева має двох дітей. Першу дитину телеведуча народила від барабанщика з гурту «Ласковый май» Сергія Ленюка. Син народився у 1990 році. Лера довгий час тримала це за таємницю. А у 2018 році у зіркової блондинки народилася дочка Маша від хокеїста Ігоря Макарова.

Нагадаємо, нещодавно Курдявцева була змушена екстрено звернутися до медиків. Про причини не повідомляється, але це не перший терміновий візит теледіви до лікарні.

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