Михайло Поплавський: «Ми презентуємо українські драйв-тренди!»

Михайло Поплавський став лідером рейтингу інфлюенсерів за результатами дослідження комунікаційної групи Dentsu Ukraine, HypeAuditor. Український сервіс пошуку та перевірки блогерів trendHERO також опублікував рейтинг блогерів України у 2021 році за приростом підписників. Поплавський з величезним відривом опинився на першому місці, він наростив свою аудиторію на майже 5 млн. підписників упродовж року. У ректора Університету культури найбільша кількість підписників в Instagram і TikTok, з охопленням 83% аудиторії саме в Україні. Також Поплавський отримав нагороду «Тік-Токер-2021» за версією щорічної бізнес-премії «Cabinet Boss. TOP 50»! У цій соцмережі в нього понад 660 тисяч підписників. Ректор розважає користувачів запальними танцями, кумедними, провокативними відео, влаштовує вікторини та розіграші, створює меми і не боїться бути смішним. Михайло Поплавський — найдоросліший серед топових Інстаграм-блогерів, публікує виключно україномовний контент і «розриває» інші соціальні мережі. Наразі у нього — понад 6 млн. 400 підписників в Інстаграм. Його нові кліпи в YouTube набирають мільйонні перегляди. Одже запитаємо у Михайла Поплавського, навіщо це все йому потрібно і в чому секрет його успіху.

«Медіакомунікації — феномен нашого часу!»

— Михайле Михайловичу, навіщо вам соціальні мережі?

- Це потужний інструмент для популяризації та розкрутки Національного університету культури і мистецтв, підтримки його іміджу та лояльності до бренду. До речі, цього року саме через соцмережі ми набрали студентів.

Зараз йде інформаційно-інтелектуальна світова революція, «битва» мізків. Усе це співпало з економічною кризою, коронавірусом, що вибило багатьох людей зі звичного ритму життя і ще більше занурило в соціальні мережі. Особливо молодь, яка майже не дивиться телевізор, на жаль, мало читає книжок. І нам необхідно з цільовою аудиторією спілкуватися на молодіжному сленгу. Тому я створюю сучасний україномовний контент, просуваю його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі. Це мій стратегічний план. Ми готуємо українських блогерів, лідерів думок 21 століття. І відкриття в Університеті культури першого у світі та в Україні TiкToк факультету — теж частина цього великого плану.

Медіакомунікації — феномен нашого часу. Зараз світом володіє той, хто володіє секретами інформаційного впливу. Наше вміння формувати управління медіакомунікаціями — важливий крок у щасливе майбутнє. Людям завжди цікавіші не сухі факти, а емоції. Одну й ту ж інформацію можна подавати по-різному. В залежності від подачі виникає реакція сприйняття. Правильна реклама приносить втричі більше прибутку, ніж правильний фінансовий план. Якщо ви хочете бути почутими, досягти успіху — дійте креативно.

Моя місія — вести за собою креативну, амбіційну й перспективну молодь, яка буде творити новітню історію України.

За соцмережами — велике майбутнє. Ми повинні завоювати світовий інформаційний простір через соціальні мережі, звичайно ж і TikTok, та презентувати все українське.

— Як вам вдалося підкорити соціальні мережі?

— У нашому динамічному світі досягають успіху лише ті, хто йде попереду, не боїться викликів і експериментів. Потрібно аналізувати тенденції та створювати власні українські тренди, бути унікальними і цікавими. Комунікувати з фоловерами, заохочувати до обговорень, робити контент-аналіз і висновки, що саме цікаво їм. Дивувати креативними підходами та презентувати якісні драйв-тренди. Здивувати — означає перемогти!

«Ми повинні показати, що українське — це модно, це в тренді й за цим майбутнє!»

— Скільки ви заробляєте на соціальних мережах?

— Для мене це виключно іміджевий інструмент для популяризації університету. Найкраща монетизація — це довіра та повага, їх не купиш. Ми створюємо українські проєкти і популяризуємо їх.

Хочу, щоб наші українські тренди були в топі й світ знайомився з нашими культурою, піснею, кухнею, традиціями. Ми повинні показати, що українське — це модно, це в тренді й за цим майбутнє!

— Як витримуєте конкуренцію з молодими блогерами?

— Звик працювати на довгі дистанції, на перспективу, як системний топменеджер. Щодня збираємося з командою, створюємо контент-план, знімаємо та аналізуємо результат. Кожного понеділка я проводжу прямі ефіри, спілкуюсь з підписниками й відповідаю на їхні гострі запитання. Я розігрую призи, гроші, машини для українців. Невимушеними розмовами, гумором, піснями, танцями, мемами ми приваблюємо все більше нової української аудиторії, охоплення 83% саме в Україні — це хороший результат.

Щоб завоювати й утримувати аудиторію, потрібно апелювати до емоцій і почуттів і управляти її енергією.

— В чому секрет вашого успіху?

— Треба любити свою справу і багато працювати. Більшість рішень приймаю інтуїтивно, і завжди з оптимізмом дивлюсь у майбутнє, люблю людей, працюю з тими, хто зі мною багато років. Я «вирощую» зі студентів — професіоналів, одні залишаються працювати в команді, дехто потому прокладає власну зіркову дорогу. Викладачі, завідувачі кафедр, декани, проректори — це все випускники Університету культури, які реалізують себе максимально.

— Звідки черпаєте енергію? Хто і що вас надихає?

Перше — це улюблена робота, від якої я кайфую.

Друге — не беру дурного в голову, а важкого в руки.

Третє — багато люблю відпочивати (сміється).

…П'ять років не був у відпустці, не був за кордоном. Відновлююсь у своєму рідному селі на Кіровоградщині, це моє місце сили й натхнення.

— Нещодавно вас бачили з Тіною Кароль, що вас пов’язує?

— Тіна — моя улюблена співачка. Творча яскрава особистість, топартистка. Я її називаю Маргарет Тетчер шоубізнесу. Дуже люблю таких жінок.

Тіна була в гостях в університеті, ми обговорили кілька проєктів для підтримки талановитої молоді. Країні потрібен якісний ТВ-продукт, з яскравими україномовними виконавцями. У цьому наші цілі співпадають — ми хочемо, щоб українські артисти були конкурентними у світовому шоубізнесі.

— Скільки грошей вам потрібно для щастя?

— Все, що я заробляю — вкладаю в національні проєкти. Гроші на той світ не забереш. Важливі можливості, які вони дають. Чим більше заробляєш, тим більше маєш можливостей реалізовувати нові українські проєкти.

Для мене щастя — робити щасливими інших. Щастя є!

Фото: з Instagram Михайла Поплавського

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