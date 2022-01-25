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Донька хворої на рак Анастасії Заворотнюк висловилася про втрату мови своєю мамою

22:49 25 січня 2022
Анна

50-річна актриса Анастасія Заворотнюк уже протягом трьох років намагається перемогти онкологічне захворювання. Але хвороба не відступає.

Старша донька актриси Анна іноді у мережі ділиться подробицями про стан матері. Нещодавно Анна ненароком спровокувала чутку про те, що «няня Віка» втратила мову, пише «Телепрограма».

Як відомо, гліобластома — пухлина, здатна змінювати структуру головного мозку, а отже, і впливати на низку життєво необхідних функцій.
Але пізніше на конкретне запитання у мережі, чи справді її мама не може говорити, Анна відповіла, що «це чергова маячня журналістів».

Дівчина також зізналася, що протиракова терапія, яку зараз отримує її мама, доступна не всім через дорожнечу.

Нагадаємо, сама Анна нещодавно перехворіла на коронавірус. Потім у дівчини діагностували гострий гайморит.

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