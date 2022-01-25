«Афродіта наших днів»: екс-солістка гурту Nikita Кумейко влаштувала «голий» заплив на радість шанувальникам

Екс-солістка гурту Nikitа Анастасія Кумейко, більш відома в наші дні як діджейка Nana та дружина композитора Руслана Квінти, любить іноді показувати себе «у всій красі» у соцмережах.

Насамперед, через те, що постійно займається у спортзалі та може похвалитися своїм накачаним тілом.

А також тому, що кожен такий пост, швидше за все, підвищує відвідуваність її облікового запису.

У минулі два тижні Настя перебувала на відпочинку у теплих краях — очевидно, в Мексиці, звідки публікувала свої фото біля пірамід та біля басейну у купальнику.

А на завершення поїздки вирішила порадувати фанів «голим» запливом на надувному матраці басейном.

Шанувальники сприйняли «водне тренування» Dj Nana з ентузіазмом, порівнюючи його з «Афродитою наших днів», а також обсипаючи гронами компліментів.

Тому обох поставлених цілей Анастасія, швидше за все, досягла, і рейтинг її облікового запису досяг потрібних висот.

Нагадаємо, минулого року Анастасія Кумейко опублікувала в Мережі знімок, на якому постала абсолютно оголеною, та порівняла у підписі до нього жінок із квітами.

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