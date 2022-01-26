Мадонна вразила шанувальників фривольними фото з києм на більярдному столі

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно шокувала фанатів величезним синцем на нозі, опублікувала в Instagram відеоролик, де змонтувала серію своїх фотографій, на яких вона грає в більярд. Зірка позувала з києм біля більярдного столу. І навіть на самому більярдному столі — у досить фривольних позах.

Фанати зазначили, що співачка — на всі руки майстриня. Проте деякі засумнівалися, що Мадонна по-справжньому вміє грати в більярд, оскільки свої навички вона так і не продемонструвала, представивши лише фотосесію.

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