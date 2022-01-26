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«А що з ногою?»: Кім Кардаш’ян видалила фото після того, як її звинуватили у фотошопі

0:18 27 січня 2022
Кім Кардаш’ян

Кім Кардаш’ян опублікувала в Instagram серію своїх фото на пляжі, але потім видалила одне зі знімків. це сталося після того, як користувачі мережі звинуватили її у використанні фотошопу. На спірній фотографії нога 41-річної Кім має дивний вигляд.

«А що з ногою?», «Я хотів би побачити фотографії, зроблені папараці, а не фотографії, відредаговані нею у фотошопі», — писали у коментарях.

Інших підписників заінтригував той факт, що вона була на пляжі у рукавичках. «Я думав, тільки жителі півночі ходять на пляж у рукавичках», «Навіщо тобі рукавички, Кім?», — писали вони.

Кім та її сестер часто звинувачують у використанні фотошопу. Так, нещодавно користувачів мережі обурили пахви Кім Кардаш'ян.

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