«Виливаються потоки бруду»: вдова Градського вперше порушила мовчання

Вдова Олександра Градського, яку нещодавно пограбували, вперше виступила з заявою. 40-річна Марина Коташенко закликала припинити потоки бруду, що ллються у бік її родини.

Жінка нагадала недоброзичливцям, що четверо дітей втратили батька, а вона чоловіка, друга, вчителя та захисника, пише «МК».

За словами Марини, наразі її основне завдання — це гідно виховати маленьких синів Градського. Вона має намір зробити для цього абсолютно все, що залежить від неї.

Жінка обурена тим, що на неї та дітей «виливаються потоки бруду, смакуються факти, навіть ті, що не відповідають дійсності, вивертається брудна білизна».

Тим, хто дуже цікавиться, як розділять спадщину музиканта, Коташенко повідомила, що питання спадщини вирішуються спокійно та професійно, як належить за законом. За її словами, ніхто не буде скривджений чи обділений.



Нагадаємо, Олександра Градського не стало у листопаді минулого року. З Мариною Коташенко артист у цивільному шлюбі жив із 2003 року. За місяць до смерті Градський та Коташенко офіційно оформили шлюб. Марина стала дружиною та спадкоємицею.



Після смерті майстра недоброзичливці буквально накинулися на молоду вдову. Приводом для цього стало нещодавнє пограбування, коли у неї забрали 100 мільйонів рублів.

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