«Білосніжка та сім невідомих»: Disney пообіцяв переглянути підхід до гномів після критики зірки серіалу «Гра престолів»

Американський актор Пітер Дінклейдж, виконавець ролі Тіріона Ланністера в серіалі «Гра престолів», виступив з критикою майбутнього ігрового рімейку класичного мультфільму 1937 року «Білосніжка та сім гномів». Знімання фільму ще тільки збираються розпочати цього року.

Пітер звернув увагу на стереотипи щодо маленьких людей. «Не хочу нікого образити, але я був трохи приголомшений, коли вони дуже гордо оголосили про те, що взяли на роль Білосніжки латиноамериканську актрису, але при цьому все ще намагаються розповісти історію „Білосніжки та семи гномів“. Зробіть крок назад та подивіться, що ви робите. Я не бачу в цьому жодного сенсу… Ви намагаєтеся в чомусь бути прогресивними, але водночас все ще знімаєте цю чортову застарілу історію про сім гномів, що живуть разом в одній печері?», — сказав Пітер, який не залучений до діснеївського проєкту.

Актор має одну з форм карликовості або дварфізму — ахондроплазію. Його зріст становить 135 сантиметрів.

Раніше було оголошено, що головну роль у фільмі зіграє 20-річна Рейчел Зеглер (американка колумбійського походження), яка дебютувала в кіно у ролі Марії в екранізації «Вестсайдської історії» Стівена Спілберга.

Як пише видання Hollywood Reporter, після заяви Дінклейджа кіностудія Disney заявила, що перегляне підхід до гномів.

«Щоб уникнути посилення стереотипів з оригінального анімаційного фільму, ми застосовуємо інший підхід до цих семи персонажів та консультуємося з членами спільноти людей із дварфізмом», — йдеться у заяві. Який саме вихід зі становища збирається шукати студія, наразі невідомо.

Раніше «ФАКТИ» писали — Зірка «Аквамена» та «Ігри престолів» Джейсон Момоа розлучився з дружиною.

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