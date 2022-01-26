У Олександра Абдулова знайшовся ще один позашлюбний син: чи він схожий на батька

Ось уже 14 років як немає актора Олександра Абдулова, але його особисте життя досі продовжує хвилювати публіку, особливо з огляду на гучні зізнання деяких відомих людей.

Місяць тому у пресі з'явилася інформація, що в актора є позашлюбний син, про якого раніше нічого не було відомо, пише «КП».

Фото нібито виявила колишня дружина Абдулова Вікторія Ланська, з якою він жив неофіційно. Вона випадково знайшла його у потайній кишені піджака, який отримала в дар від вдови старшого брата актора. На обороті картки був напис: «Саша, це твій син. Оля».

Коли Ланська приїхала до Москви, вирішила здати піджак у хімчистку, оглянувши попередньо кишені. Там і виявилася фотографія.

Вікторія звернулася до ЗМІ. Журналісти отримали масу повідомлень, серед яких їх зацікавило повідомлення Олександра Коваля.

Він розповів, що народився у Казахстані у місті Усть-Каменогорську. Його мати звуть Ольга, а батька він ніколи не бачив. Олександр Коваль розповів журналістам, що аж до публікації матеріалу не знав про те, хто його батько, але на дитячому фото одразу впізнав себе. Тоді його мама зізналася, що Олександр Абдулов справді його батько.

З актором Ольга познайомилася, за її словами, на Одеській кіностудії у 1986 році. Вона працювала там костюмером, а Абдулов приїхав на зйомки фільму «Десять негренят». На той момент Абдулов був офіційно одружений зі своєю першою дружиною Іриною Алфьоровою.

Алфьорова сказала журналістам, що нічого про цей зв'язок не знає.

У шлюбі з Абдуловим Ірина Алфьорова прожила 17 років, спільних дітей у них не було. Абдулов виховував дочку Алфьоровою від першого шлюбу Ксенію як рідну.



Вдова актора та мати його єдиної законної дитини Юлія Абдулова інформацію поки що ніяк не коментувала. Жінка веде закритий спосіб життя та намагається не спілкуватися з пресою.

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