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«Зараза причепилася»: Катерина Бужинська підхопила коронавірус

18:07 26 січня 2022
Катерина Бужинська

Популярна співачка Катерина Бужинська, яка вразила розкішною фігурою в купальнику, підхопила коронавірус. Неприємною новиною артистка поділилася в Інстаграмі, опублікувавши результат тесту.

За словами Каті, вона вперше заразилася COVID-19. Два роки вона дотримувалася правил безпеки, берегла себе та сім'ю.

«Погана новина, друзі. Два роки берегла себе, як могла. На жаль, ця зараза причепилася» — написала Бужинська.

Співачка пішла на самоізоляцію та попросила шанувальників берегти своє здоров'я.

Зимові канікули Катерина разом із чоловіком та дітьми провела в Домінікані. Після відпустки вона повернулася до роботи, публікувала відео виступів.

На стан здоров'я також поскаржилася співачка Камалія, у якої запідозрили повторний COVID-19 та грип А.

Співачка потрапила до лікарні з ускладненнями.

Фото https://www.instagram.com/buzhynska

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