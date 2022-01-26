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«Пощастило»: фанати відреагували на фотосесію таємної дружини Винника

20:17 26 січня 2022
таюне

Співачка Таюне (Таїсія Сватко), яку часто називають «таємною дружиною» Олега Винника, нещодавно опублікувала результат персональної фотосесії та приймає заслужені компліменти від фанатів. Фоловери Таюне визнають, що фотографу вдалося спіймати не лише зовнішню красу, а й передати ніжність та щирість Таїсії.

«Нарешті наша Квіточка виставила фото», «Сподіваємося частіше бачити такі щирі фотографії», «Красуня наша, ми чекали!» — пишуть фанати Таюне.

Шанувальники зірки погоджуються, що Олегу Виннику дуже пощастило.

Таїсію просять частіше ділитися фотографіями і пам'ятати, що чорно-білі фотосесії виходять особливо вдало.

Нагадаємо, раніше Олег Винник пояснив, чому Таюне не дає інтерв'ю. За словами співака, такі рішення Таїсія ухвалює сама.

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