Помер зірка серіалу «Район Мелроуз»

У себе вдома було знайдено мертвим американського актора Моргана Стівенса. Як повідомляє видання TMZ, сусід 70-річного Стівенса підняв на сполох і зателефонував до поліції, оскільки кілька днів не бачив Моргана. Тіло актора знайшли на кухні. Швидше за все, він помер природною смертю.

Морган був відомий за багатьма телесеріалами. Однією з найяскравіших його робіт була роль Ніка Даймонда у популярному серіалі 1990-х років «Район Мелроуз» («Мелроуз Плейс»). Він відомий також за серіалами «Волтони», «Слава», «Вона написала вбивство», «Вокер, техаський рейнджер».

Раніше, як писали «ФАКТИ», помер рок-співак Міт Лоуф — зірка фільму «Бійцівський клуб».

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