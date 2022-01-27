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У Бреда Пітта таємний роман із його сусідкою — шведською співачкою

9:42 27 січня 2022
Бред Пітт

Голлівудський актор Бред Пітт, якому після розриву з Анджеліною Джолі приписували безліч романів, таємно зустрічається зі своєю сусідкою. Про це пише видання The Sun.

35-річна шведська співачка Люкке Лі живе за три хвилини їзди від будинку Пітта в Лос-Анджелесі. За інформацією поінформованого джерела, співачка та актор (який все ще остаточно не оформив розлучення) перебувають у романтичних стосунках із середини минулого року. Їх кілька разів бачили разом — у тому числі за обідом у ресторані.

Люкке

«Бред і Люкке змогли так легко сховатися від радарів, бо вони сусіди. Для Бреда ідеально спрацювало те, що та, хто йому подобається, живе так близько», — каже інсайдер.

Люкке має шестирічного сина Діона від її колишнього продюсера Джефа Бхаскера. У Пітта та Джолі, які розлучилися у 2016 році, шестеро дітей — троє біологічних та троє названих.

Раніше «ФАКТИ» писали — 15-річна дочка Анджеліни Джолі Шайло хоче стати моделлю — Бред Пітт проти.
Фото Instagram

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