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10-річна дочка Девіда Бекхема шокувала батька, зізнавшись, що вперше закохалася

12:00 27 січня 2022
Девід Бекхем із дочкою Харпер

Колишній англійський футболіст Девід Бекхем повідомив, що його 10-річна дочка Харпер Севен, за поцілунок у губи з якою його нещодавно розкритикували, шокувала батька зізнанням, що вперше закохалася.

46-річний Девід написав в Instagram: «Троянди червоні. Харпер Севен згадує, що вона закохана — і ось яке у тата обличчя. Але все гаразд, вона сказала: «Тату, що ти мій єдиний Валентин», — пожартував ексспортсмен напередодні Дня святого Валентина. Він супроводив пост своїм селфі із сердитими смайликами.

Хто саме став об'єктом обожнювання його дочки, Девід не уточнив.

Харпер — єдина дочка Девіда та Вікторії Бекхем. У неї є троє старших братів — 22-річний Бруклін (який у квітні одружується з акторкою Ніколою Пельтц), 19-річний Ромео та 16-річний Круз.

Раніше «ФАКТИ» писали, що старшого сина Девіда Бекхема звинуватили у лицемірстві через підошви його кросівок.

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