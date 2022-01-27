56-річна Елізабет Герлі підкорила фанатів фото у шортах та у бікіні

Британська модель та актриса Елізабет Герлі, яка нещодавно розповіла, як їй вдається у 56 років виглядати років на тридцять молодше, порадувала своїх підписників, опублікувавши в Instagram нове фото — у шкіряному піджаку, білій сорочці та коротких шортах.

Шанувальники зірки прийшли у захват, заявивши, що вона виглядає «чудово» та «приголомшливо». «Вам личить цей образ», «Прекрасна Ліззі», «Ви маєте надзвичайний вигляд вдень і вночі», «Як вам вдається не старіти? Поділіться секретом», — писали у коментарях.

Декількома днями раніше Елізабет, яка випускає купальники власного бренду, поділилася також своїм знімком у червоному бікіні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бюст ледь не вирвався на волю: 56-річна Елізабет Герлі поділилася відео у сексуальній сукні.

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