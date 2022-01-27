«Холостячка» Мішина зважилася на важливий крок

Колишня «холостячка» Ксенія Мішина, яка впевнена, що в її житті рано чи пізно з'явиться людина, з якою не треба буде йти на хворобливі компроміси та «прогинатися», розповіла фоловерам про важливу для неї подію — купівлю нерухомості.

«Друзі, пам'ятаєте, я вам розповідала, що незабаром поділюся з вами своїм невеликим, але дуже довгоочікуваним проектом?! Ділюся! Минулого року я нарешті здійснила свою мрію, до якої йшла тривалий час. Я купила своє житло», — пише акторка в Instagram .

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Вона зізналася, що почне втілювати у життя всі свої мрії про затишок, і що «неймовірно круто» створювати квартиру мрії у свідомому віці, коли чітко знаєш, що для тебе важливо.

Ксенія розповіла, що «головним пріоритетом», коли вона ілюструвала свій будинок, став… куточок для медитацій: «Так, це магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла».

Раніше Мішина розкрила правду про стосунки з переможцем шоу «Холостячка» Олександром Еллертом, з яким вони розлучилися півроку тому. Актриса зізналася, що їхні стосунки були непростими. У тому числі й через те, що розвивалися вони публічно, під прицілом телекамер. Знову переживати такий досвід Ксенія не хоче.

Фото зі сторінки Ксенії Мішиної в соціальних мережах

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