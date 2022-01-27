Зміни у зовнішності популярної актриси, яка грала красунь у 1990-і роки, шокували фанатів
Популярну колись американську актрису Бріджит Фонду, яка завершила свою кар'єру в кіно після весілля з композитором Денні Ельфманом у 2003 році та зайнялася вихованням сина, папараці засікли на вулиці Лос-Анджелеса. Фотографії 58-річної Бріджит опублікувало видання Daily Mail.
EXCLUSIVE: Bridget Fonda незрівнянно сприймається як шість спекулянтів в країні для першого часу в 12 років https://t.co/wyNAuv00Vn— Daily Mail Online (@MailOnline) January 27, 2022
Фонда, що раніше грала ролі красунь, змінилася до невпізнанності, сильно набравши у вазі і помітно постарівши. У коментарях частина користувачів мережі критикували Бріджит за невміння старіти красиво. Інші закликали залишити Фонду у спокої та поважати її приватне життя. «Вона більше не актриса, і може мати який завгодно вигляд», — аргументували вони. І називали публікацію фото булінгом.
Востаннє Фонду бачили на публіці у 2009 році — на прем'єрі фільму Квентіна Тарантіно «Безславні виродки».
Бріджит походить зі знаменитої акторської династії. Її дід — актор Генрі Фонда, батько — актор Пітер Фонда, тітка — акторка Джейн Фонда. Вперше Бріджит з'явилася на екрані у дитинстві у фільмі «Безтурботний їздець» разом зі своїм батьком.
1990 року актриса зіграла журналістку в третій частині трилогії «Хрещений батько». Вона також відома за картинами «Самотня біла жінка», «Джекі Браун», «Повернення немає» (рімейка французького фільму «Нікіта»), «Одинаки», «Снігова королева».
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