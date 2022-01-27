Зміни у зовнішності популярної актриси, яка грала красунь у 1990-і роки, шокували фанатів

Популярну колись американську актрису Бріджит Фонду, яка завершила свою кар'єру в кіно після весілля з композитором Денні Ельфманом у 2003 році та зайнялася вихованням сина, папараці засікли на вулиці Лос-Анджелеса. Фотографії 58-річної Бріджит опублікувало видання Daily Mail.

EXCLUSIVE: Bridget Fonda незрівнянно сприймається як шість спекулянтів в країні для першого часу в 12 років https://t.co/wyNAuv00Vn — Daily Mail Online (@MailOnline) January 27, 2022

Фонда, що раніше грала ролі красунь, змінилася до невпізнанності, сильно набравши у вазі і помітно постарівши. У коментарях частина користувачів мережі критикували Бріджит за невміння старіти красиво. Інші закликали залишити Фонду у спокої та поважати її приватне життя. «Вона більше не актриса, і може мати який завгодно вигляд», — аргументували вони. І називали публікацію фото булінгом.

Востаннє Фонду бачили на публіці у 2009 році — на прем'єрі фільму Квентіна Тарантіно «Безславні виродки».

Бріджит походить зі знаменитої акторської династії. Її дід — актор Генрі Фонда, батько — актор Пітер Фонда, тітка — акторка Джейн Фонда. Вперше Бріджит з'явилася на екрані у дитинстві у фільмі «Безтурботний їздець» разом зі своїм батьком.

1990 року актриса зіграла журналістку в третій частині трилогії «Хрещений батько». Вона також відома за картинами «Самотня біла жінка», «Джекі Браун», «Повернення немає» (рімейка французького фільму «Нікіта»), «Одинаки», «Снігова королева».

Кадр із фільму "Джекі Браун"

Кадр із фільму "Одиночки"

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