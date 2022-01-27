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Шоу-бізнес

Олег Винник знайшов своє довгоноге щастя

15:53 27 січня 2022
Олег Винник

Улюбленець публіки Олег Винник, визнаний секс-символом України серед чоловіків, знайшов своє довгоноге щастя. Артист зняв спільний кліп із королевою ночі Олею Поляковою. Робочі моменти зі зйомок в Інстаграм показав продюсер Олі Михайло Ясинський.

«На зйомках кліпу @polyakovamusic та @olegg.vynnyk на пісню „Довгоноге щастя“. Робота кипить! Прем'єра незабаром», — написав він під фото.


*Фото instagram.com/mikeyasinsky

Подробиці спільної роботи поки що тримають у секреті. Раніше Оля Полякова інтригувала публіку заявою, що вони з Олегом «роблять» спільну дитину.

«Відтепер у нас велике кохання з Олегом Винником, бо ми разом робимо дитину», — говорила Полякова.

«Вчора ми з ним це робили шість годин поспіль. Я пішла додому трохи весела і о третій годині ранку. Тож думайте, чим ми займалися разом. Сьогодні його зустріла — був трохи виснажений», — розповіла співачка.

Раніше Оля Полякова «спокусила» Олега Винника на сцені шоу «Маска».

Також Олег Винник зворушливо привітав із днем народження свою «таємну» дружину Таюне.

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