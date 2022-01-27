«Страшно за своїх дітей»: дочка Сніжани Єгорової прокоментувала заяву матері про підтримку Путіна

Ведуча денного інфотейнмент-шоу «Твій день» Стася Ровінська прокоментувала слова своєї матері, акторки та телеведучої Сніжани Єгорової щодо підтримки президента країни-агресора Володимира Путіна. Свою позицію Ровінська виклала на сторінці в Instagram.

«На жаль, маю зробити заяву щодо моєї мами, Сніжани Єгорової. Відверто, мені боляче і неприємно це писати, але мушу, бо це стосується не тільки мене, а насамперед моєї сім'ї, а саме моїх дітей, мого чоловіка, а також близьких нам людей, друзів та колег. Багато хто знає, що я не спілкуюся з нею вже більше року. На це багато причин, деякі стосуються лише нас, і я не хотіла б їх виносити, а й зокрема через різний світогляд і кардинально протилежну громадянську позицію», — написала Ровінська.

Телеведуча наголосила, що побачивши заяву матері щодо підтримки президента Росії Володимира Путіна, відчула «біль, сором та бажання захистити своїх дітей».

«Мені страшно за них, мені страшно, бо їхня бабуся, сидячи за кордоном, підтримує людину, яка вбиває українців і не переживає навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут до школи, садка… Я не можу і не повинна відповідати за слова та вчинки моєї мами, я сама мама трьох дітей і намагаюся своє життя жити так, щоб їм ніколи не було за мене соромно і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків», — пише Стася.

Вона додала, що, незважаючи на все, що сталося між нею і мамою, їй «страшно за наймолодших братів і сестричку, які перебувають з мамою». Стася вважає, що Єгорова «своїми діями та страшними заявами ставить під загрозу ні в чому не винних дітей».

Ровінську підтримали колеги та передплатники в комментарях.

Раніше Сніжана Єгорова опублікувала відео з главою Кремля Володимиром Путіним, у якому зібрано його виступи починаючи з 2008 року. Єгорова зазначила, що не вважає Путіна винним у тому, що відбувається на її батьківщині. Після новин у ЗМІ Сніжана опублікувала ще один пост із текстом «Так, я підтримую Путіна».

Вчинок Сніжани засудили багато її колег, у тому числі акторки Римма Зюбіна та Ірма Вітовська, продюсер Ігор Кондратюк.

Роком раніше Сніжану внесли до бази сайту «Миротворець».

Нагадаємо, Анастасія Ровінська народилася 1992 року у шлюбі Сніжани Єгорової з режисером Семеном Горовим. 1997 року у пари народилася друга дочка Олександра. Шлюб телеведучої та режисера розпався. У 2006 році Сніжана вийшла заміж за актора та музиканта Антіна Мухарського, у шлюбі з яким народила синів Андрія (2006), Івана (2012) та доньку Аріну (2010).

16 лютого 2015 року Мухарський оголосив про розлучення зі Сніжаною Єгоровою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Влад Яма попрощався з популярним телевізійним проектом «Твій День».

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