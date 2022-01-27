Постраждалу в пожежі Хлєбнікову таємно зняли на відео

Російські журналісти таємно зняли на відео і показали, як виглядає співачка Марина Хлєбнікова, яка постраждала в пожежі. Вони завітали до квартири артистки під виглядом працівників комунальних служб, нібито для перевірки житла. А самі знімали Марину на приховану камеру. Відео опублікував Telegram-канал «Известия».

Видно, що артистка дуже схудла, проте її обличчя та очі не постраждали, як раніше повідомляли ЗМІ.

Після того, як відео з'явилося в мережі, Хлєбнікова обурилася Інстаграм. Вона назвала вчинок представників ЗМІ нелюдським і пригрозила розглядом у суді.

«Абсолютно не по-людськи прийти і прикинутися працівником „Житловика“ під виглядом перевірки квартири після пожежі, а потім виявитися жовтим журналістом із прихованою камерою. Згоди на зйомку та публікацію я не давала. Юристи вже працюють», — написала Хлєбнікова.

Вона додала, що давно не веде публічного життя, оскільки втомилася від обману, чуток та домислів.



Фото instagram.com/marina_hlebnikova_official

Нагадаємо, виконавиця хіта «Чашка кофею» потрапила до лікарні після пожежі у її квартирі. Ходили чутки, що її обличчя сильно постраждало, співачка ледве розмовляла.

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