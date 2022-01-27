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Шоу-бізнес

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

19:52 27 січня 2022
Обранниця Мурата

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, схоже, зіштовхнувся із зайвою настирливістю з боку шанувальників його екс-дружини, тому вирішив звернутися до них на своїй сторінці в Instagram.

«Давайте перестанемо коментувати чуже життя. Це мій особистий обліковий запис і життя, давайте поважати всіх людей, про яких ви говорите», — написав він.

Турецького бізнесмена можна зрозуміти з урахуванням того, що іноді фанати української співачки перетворювали його особисту сторінку, а також акаунт його нареченої Лілії у «полі битви», на якому з'ясовували, хто з двох жінок кращий, і чи може ще Мурат повернути любов Ані.

Архівне фото з Ані Лорак

Проте схоже, «зліпити» колишню сім'ю вже не вдасться — принаймні зусилля минулого року ні до чого не привели.

Тому найкращим виходом у цій ситуації буде, якщо Мурат та Кароліна підуть кожен своєю дорогою.

Мурат із донькою Софією на шоу "Маска"

І звернення турецького бізнесмена в цій ситуації — найімовірніше, правильний вибір.

Фоловери Налчаджіоглу підтримали його заклик.

У той же час деякі фанати Ані продовжують упиратися у своїх зусиллях — при цьому не зовсім зрозуміло, чи хочуть вони допомогти колишньому подружжю, чи просто мають намір зіпсувати настрій Лілії.

Втім, час, швидше за все, розставить усе на місця, і замість однієї розлученої пари з'являться дві нові, щасливіші.

Нагадаємо, незважаючи на розрив, Ані Лорак та її колишній чоловік однаково дбають про спільну 10-річну доньку Софію, яка вже почала підкорювати велику сцену.

Фото instagram.com/__l_i_l_i_a___/

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