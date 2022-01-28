28.59 / 28.88 31.82 / 32.28
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У клітинку з ніг до голови: Дженніфер Лопес здивувала фанатів незвичайним вбранням

0:10 29 січня 2022
Дженіфер Лопес

52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала відео свого тренування, здивувала своїх фанатів незвичайним вбранням. «Клуб дівчаток у клітку», — дала назву Джей Ло своєму посту, поділившись серією знімків, де вона одягнена у червоно-чорну клітинку з ніг до голови. Картаті у неї не тільки джемпер та штани, але також чоботи та сумочка.

«Хочу приєднатися до цього клубу», «Ти — найкраща», «Мені подобається червона помада» , — писали у коментарях фанати зірки.

Раніше «ФАКТИ» писали — З велосипедом, у босоніжках на шпильках та з голим животом: Дженніфер Лопес поділилася ефектними фото.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

Обранниця Мурата

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.