У клітинку з ніг до голови: Дженніфер Лопес здивувала фанатів незвичайним вбранням

52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала відео свого тренування, здивувала своїх фанатів незвичайним вбранням. «Клуб дівчаток у клітку», — дала назву Джей Ло своєму посту, поділившись серією знімків, де вона одягнена у червоно-чорну клітинку з ніг до голови. Картаті у неї не тільки джемпер та штани, але також чоботи та сумочка.

«Хочу приєднатися до цього клубу», «Ти — найкраща», «Мені подобається червона помада» , — писали у коментарях фанати зірки.

Раніше «ФАКТИ» писали — З велосипедом, у босоніжках на шпильках та з голим животом: Дженніфер Лопес поділилася ефектними фото.

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