«Бог неба»: Шварценеггер заінтригував підписників образом сивого Зевса

Арнольд Шварценеггер, який нещодавно влаштував ДТП у Лос-Анджелесі, заінтригував своїх підписників в Instagram, опублікувавши постер, де він постає в образі давньогрецького бога Зевса. Цим він анонсував загадковий новий проєкт зі своєю участю, який, як пообіцяв Арні, стартує 22 лютого.

На постері 74-річний актор виглядає невпізнанним із пишною бородою та сивими кучерями.

«О, бог неба, будь ласка, благослови сьогодні моє тренування», — написав жартома в коментарях позашлюбний син Арнольда Джозеф Баєна, який, як і батько в молодості, захоплюється бодибілдингом.

«Повне коло — від Геркулеса до Зевса», — написав один із фанатів, згадавши перший фільм за участю актора «Геркулес у Нью-Йорку».

Шанувальники актора, оцінивши його божественний імідж, губляться у здогадах, який сюрприз їм піднесе Термінатор. Дехто зрадів, припустивши, що незабаром відбудеться прем'єра нового фільму. Проте жодних фільмів про Зевса за участю Шварценеггера не заплановано. Припускають, це може бути рекламним проєктом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Шварценеггер оформив розлучення із дружиною, яке затягнулося на десять років.

Фото Instagram

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