Здивувалася навіть Ольга Сумська: Іванна Онуфрійчук влаштувала в Африці «обіймашки» з жирафами та «ігрища» з небезпечною рибою

Популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно відпочивала на Мальдівах, вирушила до Африки на черговий відпочинок із чоловіком-мільйонером та його сестрою.

Про поїздку до Кенії вона розповіла у своєму Instagram, показавши, що ранок починається не лише зі сніданку, а й «поцілунку» з жирафом.

Іванна показала, як тварина просунула голову у прочинене вікно поряд зі столиком, де снідала телеведуча. Вона не тільки пригостила жирафа чимось смачненьким, а й поцілувала. У готелі, де вони живуть, тварини вільно переміщуються територіїєю Так, на одному з відео в «каруселі» телеведуча показала, як пара жирафів «зазирнула» у гості до них на балкон.

Одними з перших на фото Онуфрійчук відгукнулися актриса Ольга Сумська та музикант Євген Хмара.

А у попередніх постах Іванна навіть змогла трохи налякати читачів, бо показала свої "ігри" зі смертельно небезпечною рибою скатом. Вона зізналася, що спочатку дуже їх боялася, але потім "не могла відлипнути" від "милих створінь". "Коли ми підходили до них, я боялася, щоб випадково не торкнутися хвоста - вони мають смертельну зброю для захисту. Тут важливо зберігати спокій і не бути агресивним", - додала Іванна.

Фоловери оцінили сміливу телеведучу.

Нагадаємо, що минулого року Іванна, яка стала ведучою нового сезону «Танців із зірками», через вісім місяців після розкішного весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною Алмаза — мільйонера з Казахстану.

Фото зі сторінки Іванни Онуфрійчук у соціальних мережах

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter