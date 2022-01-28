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«Мені дуже шкода»: Ірина Федишин звернулася до шанувальників із сумною новиною

10:11 28 січня 2022
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка відзначила 15-річчя подружнього життя, звернулася до шанувальників із сумною новиною. Її концерт у Новограді-Волинському скасували буквально за кілька годин до початку шоу. Таке рішення ухвалила мерія міста, у зв'язку з різким зростанням хворих на коронавірус. Ірина каже, що виступ перенесуть на 5 березня, всі квитки залишаються дійсними.

«Мені дуже шкода, що це рішення було ухвалено у день проведення концерту і за кілька годин до його початку, що призведе до багатьох незручностей. Тому, якщо у вас є якісь питання: чому так? — прошу звертатися до мерії міста. Щиро перепрошую у всіх за ситуацію, що склалася», — звернулася Ірина до шанувальників через Інстаграм.

Нагадаємо, після новорічних свят Ірина Федишин вирушила в гастрольний тур Україною. Проте, у зв'язку зі зростанням захворювання на COVID-19 та переходом областей у червоні зони, концерти Федишин та інших артистів можуть перенести.

Співачка Катерина Бужинська підхопила коронавірус. А Камалія потрапила до лікарні із ускладненнями.

Фото instagram.com/irynafedyshyn

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