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Скандал із підтримкою Путіна Єгорової отримав продовження: телеведуча напала на відому дизайнерку

10:40 28 січня 2022
Сніжана Єгорова

Актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, яка заявила про свою «любов до Путіна», чим вразила багатьох українців, у тому числі й свою доньку — ведучу Стасю Ровінську, «напала» на дизайнерку та письменницю Ольгу Навроцьку.

Ольга на своїй сторінці у соціальних мережах виклала їхній діалог, що відбувся після «одкровень» Єгорової. «Історія чи істерія має продовження», — пише Ольга .

Раніше Ольга Навроцька, реагуючи на пост Єгорової, писала: «Громадянка України Сніжана Єгорова відкрито підтримує Путіна. Зайшла подивитись, хто підтримує її, і у мене знову „культурний шок“, скільки там українців… А тим часом моя подруга у Москві ставить на аватарку прапор України… І мені за неї страшно. І за нас страшно, бо поруч із нами живуть ті, хто вважають патріотів онуками поліцаїв… І, якщо не дай Боже що, саме ними ці люди й стануть».

Нагадаємо, що Сніжана Єгорова не вперше опиняється у центрі скандалу через свої скандальні висловлювання про українців — раніше вона «проходилася» по захисникам, які воюють за свою країну.

Фото Сніжани Єгорової з Вікіпедії

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